اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السلمي: فتح باب الترشح لرئاسة الأندية مطلع يوليو

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة في السعودية، أنه سيتم فتح باب الترشح للأندية غير المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في الرابع من يوليو المقبل.

وقال السلمي لبرنامج "في المرمى": سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الأندية الأخرى في الرابع من يوليو 2023، وسيتم تسريع العملية وصولاً إلى الانتخابات.

مادة اعلانية

وأتبع: لن يكون هناك تكليف قادم، أما خلال الفترة الانتقالية فالرئيس التنفيذي سيتولى تسيير أعمال النادي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تواجه معضلة بسبب اليورانيوم الروسي الولايات المتحدة تواجه معضلة بسبب اليورانيوم الروسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط