السلمي: فتح باب الترشح لرئاسة الأندية مطلع يوليو

أكد رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة في السعودية، أنه سيتم فتح باب الترشح للأندية غير المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في الرابع من يوليو المقبل.

وقال السلمي لبرنامج "في المرمى": سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الأندية الأخرى في الرابع من يوليو 2023، وسيتم تسريع العملية وصولاً إلى الانتخابات.

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وأتبع: لن يكون هناك تكليف قادم، أما خلال الفترة الانتقالية فالرئيس التنفيذي سيتولى تسيير أعمال النادي.