السلمي: فتح باب الترشح لرئاسة الأندية مطلع يوليو

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أكد رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة في السعودية، أنه سيتم فتح باب الترشح للأندية غير المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في الرابع من يوليو المقبل.
وقال السلمي لبرنامج "في المرمى": سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الأندية الأخرى في الرابع من يوليو 2023، وسيتم تسريع العملية وصولاً إلى الانتخابات.
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وأتبع: لن يكون هناك تكليف قادم، أما خلال الفترة الانتقالية فالرئيس التنفيذي سيتولى تسيير أعمال النادي.
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