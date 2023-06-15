"كافد" راعياً بلاتينياً للنصر 3 أعوام

أعلن نادي النصر يوم الخميس توقيع اتفاقية رعاية مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد" بصفتها الراعي البلاتيني للنادي.

ونشر نادي النصر عبر "تويتر" تفاصيل الرعاية التي تستمر 3 أعوام لتصبح شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد" راعيا بلاتينيا للنادي العاصمي كما سيظهر شعار "كافد" على صدر قمصان الفريق الموسم المقبل.

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وأعرب جوتام ساشيتال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، عن سعادته بالرعاية قائلاً: "أكثر من 80٪ من الرجال والنساء في السعودية يلعبون أو يحضرون أو يتابعون كرة القدم مما يجعلها أهم شريحة للمشاركة وتطوير مبادرات الصحة والرفاهية. يسعدنا أن نكون الراعي البلاتيني لنادي النصر ونحن واثقون من آفاق نمو النادي. يهدف ارتباطنا مع نادي النصر إلى تعزيز وجودنا في صناعة الرياضة ودعم ثقافة كرة القدم النابضة بالحياة في السعودية".

وأوضح أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لنادي النصر "نتشرف أنا وزملائي في نادي النصر أن يكون كافد راعيًا بلاتينيًا لنا. وهذه الشراكة ترمز إلى الرابط القوي بين النصر وأكبر المشاريع السعودية. نادي النصر هو القلب النابض للرياض والمملكة وكافد مركز الأعمال المزدهر في قلب المدينة. نحن متحمسون لهذه الرعاية بصفتنا أحد أكثر أندية كرة القدم شهرة وتميزًا في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم مما يدل على التزامنا بالتفوق داخل وخارج الملعب. معًا، سننشئ تعاونًا قويًا يتردد صداه مع جماهيرنا وأهل الرياض والعالم".