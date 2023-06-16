استبعاد الجربوع من قائمة بن نافل لرئاسة الهلال.. وانسحاب الشهراني

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أعلن نادي الهلال استبعاد عبدالله الجربوع الرئيس التنفيذي السابق من قائمة المرشح لرئاسة مؤسسة الهلال غير الربحية فهد بن نافل.
ونشر الهلال بيان قبول القائمة الأولية لمرشحه فهد بن نافل بعد أن انسحبت قائمة المرشح الثاني سعيد الشهراني من الانتخابات.
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وشهدت قائمة الهلال الأولية قبول جميع الأعضاء وهم فهد بن نافل وسليمان الهتلان وسلمان التويجري وفيصل غشيان وحمد المالك بينما استبعد عبدالله الجربوع وفقا للمادة 13/1/ط.
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