اعتماد قائمة خالد العيسى للأهلي.. واستبعاد القوائم المنافسة

أعلن نادي أهلي جدة اعتماد قائمة خالد العيسى الأولية لرئاسة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية واستبعاد القوائم الثلاثة المنافسة.

ونشر أهلي جدة عبر موقعه في "تويتر" قبول قائمة خالد العيسى المكونة من الأخير بالإضافة إلى خالد النهدي وناصر آل عثيمين وغسان خان وفارس الصواف وعبدالإله الحروره ورامي اللنجاوي واستبعاد قوائم زياد اليوسف وعبدالعزيز البلادي وعبدالله البترجي.

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وتمر مرحلة انتخاب مجالس إدارات المؤسسات عير الربحية في خط زمني يبدأ بيوم الخميس وإعلان القوائم الأولية بعدها يوم الجمعة 16 يونيو مرحلة الطعن الأولية والسبت 17 النظر في الطعون وصولا إلى المرحلة النهائي والتي تبدأ يوم الثلاثاء 20 يونيو بإعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين والخميس 22 يونيو بموعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية والجمعة 23 يونيو بمرحلة الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية حتى السادس والشعرين من الشهر الجاري والذي سيعلن فيه مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية.