الحائلي وحيداً في سباق رئاسة مؤسسة اتحاد جدة غير الربحية

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بقيت قائمة أنمار الحائلي وحيدة في سباق رئاسة وعضوية مجلس إدارة اتحاد جدة غير الربحية بعدما تم استبعاد قائمة وليد الشهري، وذلك بحسب ما أعلن النادي يوم الخميس.
وضمت قائمة أنمار الحائلي نائبه أحمد كعكي وعبدالوهاب عابد وممدوح الحربي بالإضافة إلى فيصل التركي.
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وأشار بيان اتحاد جدة إلى استبعاد قائمة وليد الشهري وفقاً للمادة (13-1-ه-ي) وهي ذات المادة التي تم من خلالها استبعاد أعضاء قائمته الخمسة.
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