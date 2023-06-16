كريتشوفياك: رونالدو جذب أنظار العالم.. وأنتظر ليفاندوفسكي

قال غريغور كريتشوفياك لاعب وسط الشباب لرويترز إن انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر لفت أنظار العالم بأكمله إلى الدوري السعودي مقترحا على روبرت ليفاندوفسكي زميله في منتخب بولندا اللعب معه في نفس الفريق مستقبلا.

وانتقل كريتشوفياك، البالغ عمره 33 عاما، إلى الشباب معارا من كراسنودار الروسي، وتنتهي فترة إعارته بنهاية الشهر الجاري.

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وأوضح لاعب باريس سان جيرمان وإشبيلية السابق إن انتقال النجم البرتغالي رونالدو إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نهاية العام الماضي أسهم في دوري المحترفين السعودي.

وأضاف "كريستيانو لاعب رائع وهو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ. انضمامه للنصر كان قرارا رائعا على المستوى الرياضي. لكنه بمثابة الآلة الإعلامية وهو ما جعل أنظار العالم بأكمله تتجه نحو الدوري السعودي وهذا نجاح ضخم".

وأصبحت فرق الدوري السعودي مهتمة بالعديد من النجوم في أوروبا، وبعد رونالدو انضم كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية وقائد ريال مدريد إلى الاتحاد بطل الدوري.

وبسؤال كريتشوفياك، الذي خاض نحو 100 مباراة دولية مع بولندا، عن احتمالية انتقال ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إلى الدوري السعودي مستقبلا قال "أقترح عليه أن يلعب معي في الشباب".

لكن كريتشوفياك، الذي لعب 30 مباراة مع الشباب في الدوري وسجل ثلاثة أهداف في الموسم الماضي، لا يعرف إن كان سيستمر في ناديه لكنه يستهدف البقاء في السعودية.

وبدأ الشباب سباق الدوري بقوة وتنافس مع الاتحاد والنصر على القمة قبل أن يتراجع في النصف الثاني بعد العودة من توقف كأس العالم 2022، لينهي الدوري في المركز الرابع خلف الهلال.

وأوضح كريتشوفياك "انقسم الموسم بسبب كأس العالم وكان من الصعب اللعب بنفس التركيز والقوة البدنية على مدار الموسم بأكمله. ‬بالنسبة لي كان الموسم جيدا وكان سيصبح أفضل إذا خضنا فترة إعداد طبيعية" وأرجع سرعة تأقلمه في الشباب لوجود زميله السابق في إشبيلية لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا.

وواصل "عملت بجد طيلة فترة الإعداد لذا كنت جاهزا منذ البداية. إيفر لاعب وشخص رائع وبالطبع دعمه لي ساعدني كثيرا على التأقلم. ‬لم أحدد مستقبلي بعد. تلقيت العديد من العروض وهدفي الرئيسي هو الاستمرار في السعودية. لقد تعرفت على أشخاص جيدين ولعبت أمام جماهير رائعة‭ ‬.

اتفق كريتشوفياك مع رونالدو في أن الدوري السعودي سيكون ضمن أقوى خمس مسابقات للدوري في العالم مستقبلا وقال "المسؤولون عن تطوير الدوري يقومون بعمل رائع لذا أنا متأكد من أن جميع الفرق ستكون أفضل في الموسم المقبل. يحتاج التطوير إلى وقت. الجماهير السعودية تعشق كرة القدم والهدف أن تكون المسابقة من بين مسابقات الدوري الخمس الكبرى في العالم. وفي رأيي فإن سوق الانتقالات الحالي يدل على ذلك. وجود أفضل اللاعبين يضمن المتعة والحماس للجماهير واللاعبين. إذا لعبت ضد لاعبي كرة قدم رائعين فهذا سيطور مستواك وسيفيد الجميع.