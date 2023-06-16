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مسلي آل معمر
آل معمر رأس النادي بين 2021 وحتى مطلع يونيو الحالي

مسلي ينافس اليمني على رئاسة مؤسسة النصر غير الربحية

العربية.نت
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قبلت قائمة مسلي آل معمر وكذلك قائمة ثامر اليمني لرئاسة مؤسسة النصر غير الربحية، بينما تم استبعاد قائمة مهند الداود نظراً لاستبعاد 4 من أعضاء قائمته.

وضمت قائمة آل معمر 7 أعضاء بالإضافة إلى الرئيس وهم عبدالله العمراني ومنصور بن زومه وفيصل أبو ساق وعبدالعزيز العمران وماجد العنزي وأيمن الشهري وأحمد الشهري.

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وفي المقابل، ينافس اليمني بقائمة تضم 4 أسماء بخلاف الرئيس وهم عبدالرحمن الخلف وفارس البلوي ومناهل المحيميد ويزيد بن خزيم.

وتم استبعاد قائمة مهند الداود وفقاً للمادة السادسة فقرة 1 من النظام الأساسي لمؤسسة أعضاء الأندية الرياضية، إذ تم استبعاد الأعضاء أنس آل الشيخ وعبدالعزيز النغيثر ومحمد السليمان وأحمد التيسان بينما لم يقبل إلا مشاري العبداللطيف بالإضافة إلى الرئيس.

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