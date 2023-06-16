مسلي ينافس اليمني على رئاسة مؤسسة النصر غير الربحية

قبلت قائمة مسلي آل معمر وكذلك قائمة ثامر اليمني لرئاسة مؤسسة النصر غير الربحية، بينما تم استبعاد قائمة مهند الداود نظراً لاستبعاد 4 من أعضاء قائمته.

وضمت قائمة آل معمر 7 أعضاء بالإضافة إلى الرئيس وهم عبدالله العمراني ومنصور بن زومه وفيصل أبو ساق وعبدالعزيز العمران وماجد العنزي وأيمن الشهري وأحمد الشهري.

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وفي المقابل، ينافس اليمني بقائمة تضم 4 أسماء بخلاف الرئيس وهم عبدالرحمن الخلف وفارس البلوي ومناهل المحيميد ويزيد بن خزيم.

وتم استبعاد قائمة مهند الداود وفقاً للمادة السادسة فقرة 1 من النظام الأساسي لمؤسسة أعضاء الأندية الرياضية، إذ تم استبعاد الأعضاء أنس آل الشيخ وعبدالعزيز النغيثر ومحمد السليمان وأحمد التيسان بينما لم يقبل إلا مشاري العبداللطيف بالإضافة إلى الرئيس.