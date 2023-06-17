المنتخب السعودي للناشئين عام يكسب أستراليا في كأس آسيا 2023

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افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يوم الجمعة مشواره في منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها تايلاند بفوز على نظيره الأسترالي 2-0، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من البطولة على ملعب تشونبوري.
وسجل الأهداف نواف البشري عند الدقيقة 56 ونواف الجدعاني عند الدقيقة 86.
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ودخل مدرب المنتحب السعودي عبدالوهاب الحربي المواجهة بقائمة مكونة من: محمود البريه، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، يوسف الطحان، نواف الجدعاني، محمد هزازي، فرحة الشمراني، محمد المحيش، طلال حاجي، نواف البشري.
ويواجه الأخضر السعودي نظيره الطاجيكستاني، الإثنين المقبل، على ملعب تشونبوري، فيما تلعب أستراليا مع الصين في اليوم ذاته على نفس الملعب.
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