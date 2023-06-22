إعلان قائمة مؤسسة الأهلي غير الربحية النهائية برئاسة الغامدي

وضع القراءة
100% حجم الخط
شملت قائمة نادي أهلي جدة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية في الجمعية العمومية عدم أي منافسة، حسب ما نشره النادي يوم الأربعاء.
وضمت القائمة قبول اسم خالد الغامدي مرشحا للرئاسة وخالد الهندي مرشحا لنائب الرئيس وعضوية ناصر آل عثيمين وغسان خان وعبدالإله الحروره ورامي اللنجاوي.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
اعتماد قائمة خالد العيسى للأهلي.. واستبعاد القوائم المنافسةأعلن نادي أهلي جدة اعتماد قائمة خالد العيسى الأولية لرئاسة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية واستبعاد القوائم الثلاثة المنافسة.ونشر أهلي جدة عبر موقعه في ... رياضة سعودية
-
"سكاي": أفضل حارس في العالم يقترب من أهلي جدةكشفت شبكة "سكاي سبورتس" يوم الاثنين عن اقتراب السنغالي الدولي إدوارد ميندي حارس تشيلسي اللندني من الانتقال إلى أهلي جدة خلال الصيف الحالي.وذكرت الشبكة ... رياضة سعودية
-
دجانيني: الأهلي أفضل فريق في السعودية.. والهلال والنصر فاوضانييرى دجانيني تافاريس لاعب الشارقة الإماراتي الحالي وأهلي جدة السابق، أن الأخير أفضل فريق في السعودية، كاشفا عن تلقيه عرضين من الهلال والنصر، لكنه ... رياضة عربية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية