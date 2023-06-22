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تقام يوم الخميس الجمعية العمومية لمجالس إدارات الأندية

إعلان قائمة مؤسسة الأهلي غير الربحية النهائية برئاسة الغامدي

العربية.نت
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شملت قائمة نادي أهلي جدة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية في الجمعية العمومية عدم أي منافسة، حسب ما نشره النادي يوم الأربعاء.

وضمت القائمة قبول اسم خالد الغامدي مرشحا للرئاسة وخالد الهندي مرشحا لنائب الرئيس وعضوية ناصر آل عثيمين وغسان خان وعبدالإله الحروره ورامي اللنجاوي.

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