إعلان قائمة مؤسسة الأهلي غير الربحية النهائية برئاسة الغامدي

دجانيني: الأهلي أفضل فريق في السعودية.. والهلال والنصر فاوضاني

يرى دجانيني تافاريس لاعب الشارقة الإماراتي الحالي وأهلي جدة السابق، أن الأخير أفضل فريق في السعودية، كاشفا عن تلقيه عرضين من الهلال والنصر، لكنه ...