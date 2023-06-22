الاتحاد يعلن قائمته النهائية برئاسة أنمار الحائلي

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أعلن نادي اتحاد جدة يوم الأربعاء القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية في الجمعية العمومية، التي يترأسها أنمار الحائلي.
وشملت القائمة وجود أنمار الحائلي مرشحا للرئاسة وأحمد كعكي مرشحا لمنصب نائب الرئيس وعضوية عبدالوهاب عابد وممدوح الحربي وفيصل التركي.
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ويعلن يوم الخميس 22 يونيو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية وتبدأ مرحلة الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 23 يونيو ليوم واحد، فيما تعلن مجالس إدارات الأندية في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
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