بن نافل رئيساً لقائمة الهلال النهائية

يرأس فهد بن نافل قائمة مؤسسة الهلال غير الربحية النهائية التي أعلن عنها يوم الأربعاء على أن تعقد الجمعية العمومية يوم الخميس 22 يونيو.

ونشر الهلال عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر": تعرّف على القائمة النهائية المرشّحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة #الهلال غير الربحية، وذلك في الجمعية العمومية التي ستعقد يوم الخميس حضوريًا للناخبين أصحاب فئات (الذهبي، الفضي، والبرونزي)؛ وعن بُعد لأصحاب العضوية الأساسية.

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وشملت القائمة النهائية رئاسة فهد بن نافل وسليمان الهتلان نائبا للرئيس وعضوية سلمان التويجري وفيصل الغشيان وحمد المالك.