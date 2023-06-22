تزكية الحائلي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية

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زكت الجمعية العمومية قائمة أنمار الحائلي لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية يوم الخميس.
وضمت قائمة الحائلي أحمد كعكي نائباً للرئيس، وعضوية عبدالوهاب عابد، وممدوح الحربي، وفيصل التركي.
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وستستقبل الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة "23 يونيو الحالي" فقط.
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