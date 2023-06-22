اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أنمار
أنمار الحائلي في مناسبة سابقة

تزكية الحائلي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

زكت الجمعية العمومية قائمة أنمار الحائلي لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية يوم الخميس.

وضمت قائمة الحائلي أحمد كعكي نائباً للرئيس، وعضوية عبدالوهاب عابد، وممدوح الحربي، وفيصل التركي.

مادة اعلانية

وستستقبل الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة "23 يونيو الحالي" فقط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تسبب هجمات المستوطنين في اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ هل تسبب هجمات المستوطنين في اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط