تزكية الحائلي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية

المرشح لرئاسة اتحاد جدة: سنضيف خبرات عالمية على عمل أنمار

كشف وليد الشهري، المرشح لرئاسة اتحاد جدة، أنه يهدف إلى تقديم خبرات عالمية حال فوزه برئاسة النادي السعودي، وذلك عبر الاستفادة من خبرات قائمته مع ...