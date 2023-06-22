تزكية بن نافل رئيساً لمؤسسة الهلال غير الربحية

أعلنت الجمعية العمومية يوم الخميس تزكية قائمة فهد بن نافل كأول مجلس لإدارة لمؤسسة الهلال غير الربحية.

وأعلن نادي الهلال يوم الخميس عبر حسابه في "تويتر" تزكية فهد بن نافل رئيسا للمؤسسة غير الربحية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.

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وتبدأ يوم الجمعة 23 يونيو مرحلة الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية على أن يعلن يوم الاثنين عن مجالس إدارات الأندية.