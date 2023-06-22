تزكية خالد الغامدي رئيساً لمؤسسة الأهلي غير الربحية

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أعلنت الجمعية العمومية لمؤسسة أهلي جدة غير الربحية يوم الخميس عن تزكية قائمة خالد الغامدي لرئاسة النادي.
ويأتي التشكيل الجديد للمؤسسة الربحية التي ستدير النادي السعودي في ضوء مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
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وحوَّل المسار الأول من المشروع الأندية الأربعة "الأهلي، الهلال، النصر والاتحاد"، لشركات يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 75% من ملكيتها، بينما تؤول النسبة المتبقية "25%" لمؤسسات غير ربحية.
يذكر أن القائمة تضم اسم خالد الغامدي "رئيسًا" وخالد الهندي "نائب الرئيس" وعضوية ناصر آل عثيمين وغسان خان وعبدالإله الحروره ورامي اللنجاوي.
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