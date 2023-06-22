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سام لي: كانتي لاعب رائع.. وانتقاله مهم

دبي - قناة العربية
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أبان الصحافي الإنجليزي سام لي أن صفقة انتقال النجم الفرنسي نغولو كانتي إلى الاتحاد تعد مهمة في مسيرة الأخير، مضيفا أن الإصابات ليست السبب الرئيسي في تأرجح مسيرته.

وأوضح لي قائلا: كانتي لاعب محبوب من الجميع وانتقاله مرحلة مهمة له وهو لاعب رائع، ولا أعتقد أن الإصابة أثرت على مسيرته بقدر تغييرات المدربين المتكررة.

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وزاد لي: الدوري السعودي سيستفيد من وجود كانتي على أمل أنه لن يتعرض لإصابات كثيرة مع الاتحاد.

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