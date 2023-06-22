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صحافي إنجليزي: صفقة ميندي للأهلي في مراحلها الأخيرة

دبي - قناة العربية
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أكد الصحافي الإنجليزي جيمس روبسون أن صفقة انتقال حارس المرمى السنغالي إلى أهلي جدة في مراحلها الأخيرة، وأن الإعلان عنها مسألة وقت.

وفي لقاء مع "في المرمى" أوضح روبسون: يبدو أن المفاوضات مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي تمر بسرعة، وأنها في مراحلها الأخيرة من الإتمام ولا أعتقد وجود أي عراقيل أمام انتقاله إلى أهلي جدة.

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وأوضح روبسون: ميندي لم يعد الخيار الأول وتشيلسي بدأ ببيع عدد كبير من اللاعبين ولا يمكن أن أحدد تاريخا معينا للإعلان عنها.

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