صحافي إنجليزي: صفقة ميندي للأهلي في مراحلها الأخيرة

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أكد الصحافي الإنجليزي جيمس روبسون أن صفقة انتقال حارس المرمى السنغالي إلى أهلي جدة في مراحلها الأخيرة، وأن الإعلان عنها مسألة وقت.
وفي لقاء مع "في المرمى" أوضح روبسون: يبدو أن المفاوضات مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي تمر بسرعة، وأنها في مراحلها الأخيرة من الإتمام ولا أعتقد وجود أي عراقيل أمام انتقاله إلى أهلي جدة.
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وأوضح روبسون: ميندي لم يعد الخيار الأول وتشيلسي بدأ ببيع عدد كبير من اللاعبين ولا يمكن أن أحدد تاريخا معينا للإعلان عنها.
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