صحافي إنجليزي: صفقة ميندي للأهلي في مراحلها الأخيرة

أكد الصحافي الإنجليزي جيمس روبسون أن صفقة انتقال حارس المرمى السنغالي إلى أهلي جدة في مراحلها الأخيرة، وأن الإعلان عنها مسألة وقت.

وفي لقاء مع "في المرمى" أوضح روبسون: يبدو أن المفاوضات مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي تمر بسرعة، وأنها في مراحلها الأخيرة من الإتمام ولا أعتقد وجود أي عراقيل أمام انتقاله إلى أهلي جدة.

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وأوضح روبسون: ميندي لم يعد الخيار الأول وتشيلسي بدأ ببيع عدد كبير من اللاعبين ولا يمكن أن أحدد تاريخا معينا للإعلان عنها.