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يعلن يوم الخميس موعد الاقتراع ويتم فيه عقد فيه الجمعية العمومية

قبول قائمتي آل معمر واليمني لرئاسة مؤسسة النصر غير الربحية

العربية.نت
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أعلن نادي النصر تلقيه خطابا من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، يفيد بقبول القائمتين المتنافستين برئاسة مسلي آل معمر وثامر اليمني.

وشهدت القائمتان النهائيتان بقاء جميع أسماء قائمة اليمني بعد انتهاء مرحلة الطعون الأولى، فيما خلت قائمة آل معمر من المرشحين للعضوية ماجد العنزي وأحمد الشثري.

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يعلن يوم الخميس موعد الاقتراع وتعقد فيه الجمعية العمومية، على أن تبدأ مرحلة الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة، فيما سيعلن يوم الاثنين عن مجالس إدارات الأندية.

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