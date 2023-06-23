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إعلامي إيطالي: بروزوفيتش فضّل النصر.. وإنتر يعمل على جلب بديل

دبي - قناة العربية
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كشف الإعلامي الإيطالي سيموني إيتيرنو أن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي بات قريبا جدا من اللعب لنادي النصر السعودي.

وأوضح إيتيرنو في لقاء مع "في المرمى": النجم الكرواتي بروزوفيتش قريب جدا من الانضمام إلى نادي النصر السعودي.

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وأبان: ما أشعر به أن اللاعب والفريقان سيبرمون الصفقة قريبا، وإنتر ميلان سيبدأ محاولة تعويض بروزوفيتش.

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