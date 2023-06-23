إعلامي إيطالي: بروزوفيتش فضّل النصر.. وإنتر يعمل على جلب بديل

كشف الإعلامي الإيطالي سيموني إيتيرنو أن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي بات قريبا جدا من اللعب لنادي النصر السعودي.

وأوضح إيتيرنو في لقاء مع "في المرمى": النجم الكرواتي بروزوفيتش قريب جدا من الانضمام إلى نادي النصر السعودي.

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وأبان: ما أشعر به أن اللاعب والفريقان سيبرمون الصفقة قريبا، وإنتر ميلان سيبدأ محاولة تعويض بروزوفيتش.