إعلامي إيطالي: بروزوفيتش فضّل النصر.. وإنتر يعمل على جلب بديل

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كشف الإعلامي الإيطالي سيموني إيتيرنو أن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي بات قريبا جدا من اللعب لنادي النصر السعودي.
وأوضح إيتيرنو في لقاء مع "في المرمى": النجم الكرواتي بروزوفيتش قريب جدا من الانضمام إلى نادي النصر السعودي.
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وأبان: ما أشعر به أن اللاعب والفريقان سيبرمون الصفقة قريبا، وإنتر ميلان سيبدأ محاولة تعويض بروزوفيتش.
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