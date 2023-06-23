رسمياً.. الهلال يتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن نادي الهلال السعودي يوم الجمعة تعاقده مع النجم البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لمدة 3 أعوام.
وبدأ نيفيز مسيرته في الفئات العمرية لنادي بورتو البرتغالي قبل الوصول إلى الفريق الأول في عام 2014 حتى 2017 عندما انضم إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.
مادة اعلانية
وينضم نيفيز إلى عدة نجوم انضموا إلى الدوري السعودي مؤخرا بدءا من الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو لنادي النصر في يناير الماضي والفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي لاتحاد جدة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
فيتينيا بديل لنيفيز في ملحق كأس العالميغيب لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز جراء تعرضه لإصابة مع فريقه ولفرهامبتون الإنجليزي عن صفوف منتخب بلاده الذي يتحضر لمواجهة تركيا في الملحق الأوروبي ... رياضة عالمية
-
نيفيز: رونالدو أثار الجدلأكد روبن نيفيز لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي لكرة القدم أن زميله كريستيانو رونالدو قائد الفريق يبدو بحالة رائعة للغاية وأنه في قمة مستواه قبل بدء ... رياضة عالمية
-
"سكاي": وولفرهامبتون يوافق على انتقال روبن نيفيز إلى الهلالكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، يوم الأحد، عن موافقة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي على بيع لاعبه روبن نيفيز إلى الهلال السعودي.كما ذكر موقع صحيفة "ذا أتلتيك" ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية