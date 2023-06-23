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عقد نيفيز يستمر حتى 2026

رسمياً.. الهلال يتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون

العربية.نت
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أعلن نادي الهلال السعودي يوم الجمعة تعاقده مع النجم البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لمدة 3 أعوام.

وبدأ نيفيز مسيرته في الفئات العمرية لنادي بورتو البرتغالي قبل الوصول إلى الفريق الأول في عام 2014 حتى 2017 عندما انضم إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

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وينضم نيفيز إلى عدة نجوم انضموا إلى الدوري السعودي مؤخرا بدءا من الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو لنادي النصر في يناير الماضي والفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي لاتحاد جدة.

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