جدة تستضيف مونديال الأندية ديسمبر المقبل

أعلن الاتحادان الدولي والسعودي لكرة القدم إقامة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 إلى 22 كانون الأول ديسمبر في مدينة جدة.

وذكر الاتحاد الدولي (فيفا) عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين، أنه عقب زيارة قام بها وفد الفيفا إلى مدينة جدة هذا الأسبوع لتقييم الاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية-السعودية 2023 التي تجري منافساتها بين 12 و22 ديسمبر المقبل، أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم والفيفا أن كافة المباريات ستجري في مدينة جدة.

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وقال ياسر المسحل رئيس الإتحاد السعودي: يسرُّنا أنه تم اختيار جدة، بمَرافقها الحديثة وشهرتها بتنظيم أحداث رياضية، لتكون المدينة المضيفة لكأس العالم للأندية ، تمثِّل الرياضة محرِّكاً أساسياً لعملية التحوُّل المستمرة التي تشهدها السعودية في إطار رؤية 2030، وهو ما رسَّخ مكانة السعودية باعتبارها من الدول الأسرع نمواً والأكثر إثارة في عالم الرياضة.

وأضاف :إننا على قناعة أن استضافة فعاليات دولية مثل كأس العالم للأندية تمثّل فرصة كي نطوِّر اللعبة أكثر، وليكون ذلك بمثابة مصدر إلهام للجماهير الحالية ولعشاق جدد لكرة القدم.

وأكد :عبر العمل عن كثب مع الفيفا، نحن على أتم استعداد لتنظيم بطولة استثنائية، وتجربة لا تنسى لكل من اللاعبين ومن بين ما قام به الوفد، القيام بزيارات تفتيشية لمرافِق بنية تحتية أساسية، منها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل، بالإضافة إلى منشآت التدريب والإقامة.

وأوضح فيفا أن الوفد قام بزيارات تفتيشية لمرافِق بنية تحتية أساسية، منها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل، بالإضافة إلى منشآت التدريب والإقامة.