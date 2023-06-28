أهلي جدة يوقع مع حارس المرمى السنغالي ميندي حتى 2026

وقع نادي أهلي جدة السعودي يوم الأربعاء عقدا مع حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي لمدة 3 أعوام قادما من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر حساب النادي الغربي فيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيه التعاقد مع بطل بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

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وبدأ ميندي مسيرته في أندية تشيربورغ وريمس الفرنسية قبل الانتقال إلى رين في 2019 ليتعاقد معه بعدها بعام نادي تشيلسي الإنجليزي.

وحقق ميندي برفقة تشيلسي بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية فيما توج مع منتخب بلاده السنغال بكأس إفريقيا الأخيرة.