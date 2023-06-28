ميندي.. أول أجنبي يدافع عن مرمى أهلي جدة

بات السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى أهلي جدة أول أجنبي يذود عن مرمى الفريق الغربي في تاريخه منذ إقرار الاعتماد على حارس المرمى الأجنبي في 2017.

وأعلن نادي أهلي جدة شراء المتبقي من عقد ميندي مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء، ليصبح حارسا لمرمى الفريق الغربي حتى 2026.

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واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم في يونيو 2017 قرار السماح لأندية الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب، وحينها وقعت أندية الهلال مع العماني علي الحبسي والشباب مع التونسي فاروق بن مصطفى والتعاون مع المصري عصام الحضري وأحد مع الجزائري عزالدين دوخة والباطن مع التونسي أيمن المثلوثي.

وبدأ أهلي جدة ذلك الموسم بأربعة حراس مرمى وهم محمد العويس وياسر المسيليم وباسم العطالله وراغد النجار بقيادة المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف وحينها حل الفريق وصيفا للبطل الهلال، وودع بطولة كأس الملك من نصف النهائي أمام الفيصلي، ودوري أبطال آسيا من ربع النهائي. وشهد ذلك الموسم الاعتماد على العويس في بطولة الدوري والمسيليم في دوري أبطال آسيا بينما شارك العطالله في مباراة الفيحاء في ربع نهائي كأس الملك فقط.

في الموسم اللاحق اعتمد الأهلي على العويس لحراسة مرماه في بطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا بينما كان المسيليم هو البديل الأول والخيار الأول للمدرب الأرجنتيني بابلو غيدي لبطولة كأس الملك فيما لم يشارك العطالله في أي لقاء، وأنهى الفريق الغربي الموسم في المركز الرابع للدوري وغادر كأس الملك من ثمن النهائي.

في موسم 2019-2020 صعد أهلي جدة حارسه الشاب محمد الربيعي لينضم إلى منافسة العويس والمسيليم وكانت مشاركته الوحيدة أمام النصر في نصف نهائي كأس الملك 2020 بينما تقاسم العويس والمسيليم مهام حراسة مرمى الفريق الغربي في بطولات كأس الملك والدوري، حل ثالثا، ودوري أبطال آسيا، وشهد ذلك الموسم مشاركة وحيدة لباسم العطالله كانت أمام العدالة في بطولة الدوري.

شارك العويس في 20 مباراة دورية من موسم 2020-2021 وجميع لقاءات دوري أبطال آسيا بينما كان للربيعي نصيب أكبر إذ استلم 7 مباريات، فيما كان ذلك الموسم الأقل بالنسبة للمسيليم تحت إشراف المدربين الكرواتي فلادان ميلويفيتش والبلجيكي لورينت ريجيكامب في فترتين مختلفتين، وقتها أنهى الأهلي بطولة الدوري في المركز الثامن وودع كأس الملك من ثمن النهائي.

وفي الموسم قبل الماضي، عاش أهلي جدة تغييرا كبيرا على مستوى حراسة المرمى فبعد أن بدأ الموسم بالعويس والربيعي والمسيليم انتقل الأول في منتصف الموسم إلى صفوف نادي الهلال بعد 4 أعوام ونصف قضاها في النادي الغربي ليستلم الربيعي مهام حراسة المرمى للأهلي في جميع البطولات بينما لم يشارك المسيليم سوى في 3 مباريات دورية، وانتهى الموسم بهبوط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بعدما أنهى البطولة في الترتيب الخامس عشر وودع كأس الملك من ربع النهائي أمام الشباب.

وفي الموسم الماضي، تعاقد الأهلي مع حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو بعقد لمدة موسم واحد قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي إلا أن إدارة الفريق الغربي فسخت عقده بعد شهرين ودون أن يلعب أية مباراة. واستمر الاعتماد على الثنائي الربيعي والمسيليم لحراسة المرمى، بالإضافة إلى الشاب عبدالرحمن الصانبي وأنهى الأهلي الموسم حينها بطلا للبطولة ليعود إلى مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.