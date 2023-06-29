الإنجليزي روبي فاولر مدرباً لنادي القادسية

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عين نادي القادسية السعودي الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي يوم الخميس الإنجليزي روبي فاولر مدربا للفريق الأول دون إعلان مدة العقد.
ونشر القادسية عبر حسابه في "تويتر": وقعت إدارة نادي القادسية رسميا مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر للعمل كمدرب للفريق الأول لكرة القدم.
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وسبق لفاولر تدريب عدد من الأندية خلال مسيرته التدريبية منها موانغتونغ يونايتد التايلاندي وبريزبن رور الأسترالي.
وفاولر هو أحد أشهر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي ليفربول عبر تاريخه إذ سجل 183 هدفا في 396 مباراة مع الفريق الأحمر.
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