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الفيحاء يعين الكويتي فهد الأنصاري مديراً تنفيذياً لكرة القدم

العربية.نت
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أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي إجراءات التوقيع مع الكابتن فهد إبراهيم الأنصاري مديراً تنفيذياً لكرة القدم.

وجرت مراسم توقيع العقد في مقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله أبانمي.

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ويمتلك الأنصاري نجم المنتخب الكويتي السابق مسيرة رياضية حافلة مع نادي القادسية الكويتي كما خاض العديد من التجارب الاحترافية في الدوري السعودي مع ناديي الاتحاد والفيصلي وفي الدوري القطري مع نادي الوكرة، حيث اعتزل لعب كرة القدم عام 2022.

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