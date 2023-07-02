الهلال يعيد مدربه البرتغالي جورجي جيسوس

أعاد نادي الهلال السعودي مدربه البرتغالي جورجي جيسوس بعد 4 أعوام منذ آخرمرة قاد فيها الفريق الأزرق خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

ونشر الهلال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر عودة جيسوس إلى قيادة الهلال بعد أن قاد الفريق 6 أشهر من صيف 2018 حتى شتاء 2019.

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وخلال فترته القصيرة حقق جيسوس برفقة الفريق العاصمي بطولة كأس السوبر السعودية أمام الاتحاد بهدفين لهدف كما أقيل من قيادة الفريق العاصمي أواخر يناير 2019 وهي في الصدارة ليعين بدلا منه الكرواتي زوران ماميتش.

وفي مسيرته الطويلة البالغة 33 عاما حقق جيسوس كوبا ليبرتادوريس ووصافة كأس العالم للأندية و3 بطولات دوري برتغالي ووصافة "يوروبا ليغ" مرتين.