جورجي جيسوس.. سابع العائدين إلى دكة الهلال

أصبح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدرب السابع الذي يعود إلى دكة نادي الهلال بعدما أعلن الفريق العاصمي عن قيادته دفته يوم السبت.

وكان الهلال أعلن تعاقده مع جيسوس يوم السبت لمدة موسم واحد ليخلف العائد السابق الأرجنتيني رامون دياز بعدما أنهى الأزرق ترتيب دوري روشن السعودي الموسم الماضي في المركز الرابع.

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ويعد جيسوس المدرب السابع الذي يعيده مسيرو النادي العاصمي إلى دكة البدلاء بعد كل من البرازيليين كاندينيو وأوسكار ولازاروني وباكيتا، بالإضافة إلى الروماني الراحل إيلي بلاتشي والأرجنتيني رامون دياز.

ويترأس كاندينيو قائمة المدربين الذين أعيدوا إلى الهلال فبعد فترته الأولى مع الأزرق في عام 1985 عاد مرة أخرى بين موسمي 1998-1989 وفي عام 2006.

ويعتبر أوسكار أكثر مدرب أعادته إدارات الهلال إلى تدريب الفريق الأول، إذ خاض تجربته الأولى في 1993 وعاد بعدها بعامين قبل أن يبدأ تجربة ثالثة في 1997 وتنتهي مغامراته مع الفريق العاصمي عام 2004.

وقاد الروماني الراحل إيلي بلاتشي نادي الهلال في موسم 1997-1998 قبل فترة ثانية في 2000-2001 لتكون آخر تجاربه مع الأزرق في عام 2003.

ويقع المدربان البرازيليان سيباستياو لازاروني وباكيتا والأرجنتيني دياز في قائمة أقل المدربين إعادة إلى النادي، إذ خاض الأول فترتين تعود الأولى في موسم 1992-1993 والأخرى في 1995، فيما قاد مواطنه باكيتا الفريق الأزرق 6 أشهر بين صيف 2004 حتى ديسمبر 2005 قبل أن يعاد لفترة قصيرة لم تتخطَّ شهرين في عام 2007. وتعاقد الهلال في 2016 مع الأرجنتيني رامون دياز بعد انتهء فترته مع منتخب باراغواي وبقي على رأس الفريق الفني للهلال حتى مارس 2018 توج خلالها ببطولة الدوري وكأس الملك ووصافة دوري أبطال آسيا قبل أن يتم الاستغناء عنه ويعود منتصف الموسم قبل الماضي ويحرز بطولتي كأس الملك 2023 والدوري 2022 ووصافة كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا.