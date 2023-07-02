جيسوس.. وبخ كويار وميشائيل ولاحق ماريغا

1595 يوما كانت الفارق ما بين بيان إقالة جورجي جيسوس من تدريب الهلال وعودته مجدداً إلى النادي السعودي، درب خلالها البرتغالي فلامنغو البرازيلي وبنفيكا البرتغالي إضافة إلى فنربخشه التركي، ليحقق خمسة ألقاب.

وأعلن الهلال، يوم السبت، عودة مدربه السابق البالغ من العمر "68 عاما" لقيادة الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعقد يمتد لغاية نهاية موسم 2023-2024، بعد أن قضى قرابة الـ 6 أشهر فقط في تجربته الأولى.

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غادر جيسوس النادي السعودي أواخر يناير 2019، بعدما تمت إقالته وتعيين الكرواتي زوران ماميتش بدلا عنه.

واستطاع جيسوس تحقيق لقب السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة في مباراته الأولى مع الأزرق على حساب اتحاد جدة، كما بلغ ربع نهائي كأس الملك، وذات الدور في كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وغادر الفريق وهو متصدرا للدوري السعودي برصيد 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه النصر، قبل أن يظفر الأخير باللقب نهاية الموسم.

ودرب جورجي جيسوس الهلال في 23 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 18 منها، وتعادل 4 مرات مقابل خسارة وحيدة كانت أمام الحزم.

رحلة فلامنغو

في يونيو 2019، قبل جورجي خوض تجربة جديدة في أميركا الجنوبية، بعدما قدم له فلامنغو البرازيلي عرضا لقيادة الفريق الشهير والمعروف بشعبيته الكبيرة، ليقود الفريق في 60 مباراة شهدت 46 فوزا و8 تعادلات و6 هزائم، استقبلت شباك فريقه 54 هدفا مقابل تسجيل 140 هدفا لمصلحة الفريق البرازيلي العريق.

حقق جيسوس لفلامنغو لقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس والسوبر البرازيلي وكأس سوداميركانا، ونال وصافة كأس العالم للأندية في 2019.

خلال تلك الفترة، واجه جيسوس فريقه الهلال في مباراة واحدة، كانت ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019، قاد فلامنغو للفوز على النادي السعودي بثلاثية لهدف وبلوغ المباراة النهائية التي خسرها بهدف دون مقابل أمام ليفربول.

استقاله وإقالة

على الرغم من كافة النجاحات التي حققها، قدم جيسوس استقالته "بناءً على قرار شخصي" من تدريب فلامنغو في يوليو 2020، وأعلن عودته إلى تدريب بنفيكا البرتغالي، وهو الفريق الذي سبق وأشرف عليه لمدة 6 مواسم، توج معه بالدوري البرتغالي في 3 مناسبات وكأس البرتغال وكأس الرابطة المحلية "5 مرات"، مع تحقيق المركز الثاني مرتين في مسابقة الدوري الأوروبي 2013 و 2014.

ولم تكن فترته جيسوس مع النادي البرتغالي مثل السابقة، إذ أعلن بنفيكا في ديسمبر 2021 انفصاله عن جيسوس بسبب النتائج السيئة وخلافه مع اللاعبين، بعد 83 مباراة شهدت 14 هزيمة و16 تعادلا، وتحقيق الفوز في 53 مباراة.

وجاءت إقالة المدرب على الرغم من نجاحه في قيادة بنفيكا إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونيخ الألماني وعلى حساب برشلونة الإسباني، إلا أنه دفع ثمن خروج بنفيكا من الدور الرابع لمسابقة الكأس المحلية بخسارته المذلة أمام غريمه التقليدي بورتو بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى خسارته ديربي لشبونة على أرضه أمام جاره سبورتينغ في الدوري.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن جيسوس دخل في نزاع مع أحد أبرز نجوم الفريق وهو بيتزي.

مغامرة ثالثة

قرر جورجي خوض مغامرة ثالثة "بعد الهلال وفلامنغو" خارج بلاده في يوليو 2022، عندما وافق على تدريب فنربخشه التركي بعقد لمدة موسم واحد.

حقق البرتغالي كأس تركيا خلال الموسم مع فنربخشه، الذي دربه في 52 مباراة، شهدت 35 انتصارا و10 تعادلات إضافة إلى 7 هزائم، وحل فريقه وصيفا في الدوري خلف غلطة سراي.

وودع جيسوس النادي في مؤتمر صحافي بعد التتويج بلقب الكأس أمام باشاك شهير، قائلا: بدءاً من اليوم، لم أعد مدرباً لفنربخشة.

لم ينس الهلال

لم يغادر الهلال أذهان المدرب البرتغالي، فبعد أن كشف في تصريحات لبرنامج "في المرمى" أنه تفاجأ بقرار إقالته من تدريب الفريق الأزرق، وأعرب عن عدم رضاه من الطريقة التي تمت إقالته عبرها، كما كشف أنه يتابع مباريات الهلال عبر الإنترنت من البرتغال.

وقبل مونديال الأندية 2019، خرج بتصريح مثير عندما قال إنه لا يوجد فارق كبير على صعيد المستوى بين الهلال السعودي وليفربول الإنجليزي، وحذر من صعوبة مواجهة النادي السعودي في كأس العالم للأندية.

ألقاب ومونديال الأندية

امتدح كارلوس إدواردو، لاعب الهلال السابق، المدرب جورجي جيسوس، كاشفا عن أنه ساهم في تغيير عدة مفاهيم في الهلال.

وبعد مغادرة جيسوس للهلال، حقق صاحب اللون الأزرق عدة ألقاب محلية أبرزها الفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و 2021 وتحقيق لقب الدوري في 3 نسخ متتالية إضافة إلى ألقاب محلية أخرى، كما شارك في مونديال الأندية ثلاث مرات.

إعجاب وعقاب

يعود جيسوس إلى الهلال بعد أن شهد النادي عدة تغييرات على مستوى اللاعبين الأجانب، إلا أن بعضهم سبق وأشرف البرتغالي على تدريبهم مثل الكولومبي كويار والبرازيلي ميشائيل، وهناك أسماء يعرفها سبق وأراد ضمها إلى الفرق التي دربها مثل موسى ماريغا.

كما بدأ الهلال تعاقداته الصيفة بضم مواطنه البرتغالي روبن نيفيز والمدافع السنغالي كوليبالي، ولم يتضح مستقبل بعض المحترفين الأجانب بما فيهم لاعب الوسط الكولومبي.

ولم يخف جورجي إعجابه بالجناح ماريغا، وقال في تصريحات عام 2018: كنت أريده بالفعل قبل انضمامه إلى بورتو، إنه لاعب رائع، لطالما أردته.

كما سيكون على موعد جديد مع لاعبه الكولومبي السابق غوستافو كويار، حال استمرار الأخير، الذي دربه في فلامنغو قبل رحيل الكولومبي إلى الهلال، وكان جيسوس توعد كويار بعقوبة صارمة عقب تمرده على الفريق وغيابه عن المباريات، بعدما تعلل كويار بحدوث مشاكل عائلية مع زوجته، في حين ذهبت تقارير صحافية برازيلية إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل، وذلك قبل انضمامه إلى الهلال.

وأشارت "ماركا" إلى أن جيسوس غير راض من موقف كويار وانتقده بشده، وقال: سيتعين على كويار أن يتحمل عواقب الموقف الذي اتخذه. لقد اتخذ مجلس إدارة النادي قرار إيقافه، والنادي أهم من اللاعب، وعندما يعتقد أحد اللاعبين أنه أعلى من الفريق والنادي، فإنه سيواجه المشاكل.

توبيخ

يملك ميشائيل 16 مباراة مع جيسوس في فلامنغو، سجل 3 أهداف ولعب 3 تمريرات حاسمة، ومن الممكن يخوض معه تجربة جديدة أيضا حال قرر الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

وتعاقد فلامنغو مع ميشائيل بتوصية من جيسوس، إلا أنه كان يواجه صعوبات في حياته، وتعرض اللاعب لمشاكل نفسية، وقال موقع "تورسيدوريس" إن ميشائيل فكر في الانتحار، قبل أن يحصل على الدعم من اللاعبين والعاملين في النادي، واعترف أيضا بمساعدة جيسوس له من أجل التغلب على الاكتئاب.

وكشف ميشائيل في مقابلة سابقة عن تجربته مع جيسوس، قائلا: ساعدني جورجي، في أحد الأيام لم أكن في أفضل حالات تركيزي، طلبت منه إنهاء عقدي، كنت أبكي، لم أستطع حتى التحدث بشكل صحيح، لكنني قلت أنني بحاجة إلى المساعدة، أريد حقا التطور، لكنني لم أستطع النوم بمفردي بسبب متلازمة الهلع، فقال لي: لن أتخلى عنك، إذا ذهبت إلى المنزل هل ستنام جيدا؟ نظرت إليه وسقطت الدموع من عيني، ثم قال لي إنه سيشركني في الشوط الثاني خلال مباراة اليوم التالي.

وأضاف: أمام فلومينيسي دخلت وسجلت هدفا، ربت على وجهي، وقال"أنت رجل اللقاء"، ثم سألني عن حالتي، فقلت إنني بخير، لكن المشكلة كانت في النوم حقا.

وأردف ميشائيل: في إحدى المباريات، قمت بالسيطرة على الكرة بطريقة فنية، قال لي" إذا كررتها مرة أخرى سأعيدك إلى ناديك السابق ولن تلعب معي مرة أخرى"، كانت أسوأ من توجيه لكمة لي.

ووصف ميشائيل المدرب البرتغالي بالذكي، وقال عنه: إنه ذكي للغاية، عندما وصلت وجدته يتدرب معنا في الصالة الرياضية، كان يقول "عمري 60 عاما وأمارس التمارين البدنية".

كنو الأبرز

يعتبر لاعب خط الوسط محمد كنو أحد أبرز اللاعبين الذين جذب أنظار جيسوس، وأكثر اللاعبين خوضا للمباريات معه في الهلال "25 مباراة" بجانب كارلوس إدواردو.

كما أبدى جيسوس إعجابه الشديد بقدرات محمد كنو بعد رحيله عن الهلال، ووصفه باللاعب القوي والمميز في السعودية وأيضا أوروبا، وزاد في تصريحات لـ "في المرمى": عطيف أيضا لاعب جيد ولكني بدلت موقع كنو مع عطيف، وعندما أصيب عطيف لعب مكانه كنو.

وكشف في تصريحاته السابقة على أنه سيختار ثلاثة لاعبين من الهلال في حال تعاقده مع أي ناد لتدريبه، وهم سالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد كنو.