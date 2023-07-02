وفاة الأمير طلال بن منصور رئيس اتحاد جدة السابق

نعى نادي اتحاد جدة الأمير طلال بن منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأسبق ورئيسه الفخري، الذي وافته المنية، يوم الأحد.

وقال النادي السعودي في بيان صحافي: سيبقى اسم الفقيد محفورا في ذاكرة كافة الاتحاديين عبر الأجيال لما قدمه من تضحيات ودعم مادي وجهد لمواصلة النادي مسيرته.

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وتولى الأمير طلال بن منصور رئاسة نادي الاتحاد في الفترة بين عامي 1974 و1981، قبل أن يترأسه في فترة ثانية بين عامي 1983 و1985.