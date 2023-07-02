وفاة الأمير طلال بن منصور رئيس اتحاد جدة السابق

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نعى نادي اتحاد جدة الأمير طلال بن منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأسبق ورئيسه الفخري، الذي وافته المنية، يوم الأحد.
وقال النادي السعودي في بيان صحافي: سيبقى اسم الفقيد محفورا في ذاكرة كافة الاتحاديين عبر الأجيال لما قدمه من تضحيات ودعم مادي وجهد لمواصلة النادي مسيرته.
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وتولى الأمير طلال بن منصور رئاسة نادي الاتحاد في الفترة بين عامي 1974 و1981، قبل أن يترأسه في فترة ثانية بين عامي 1983 و1985.
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