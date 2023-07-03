الإنجليزي جيرارد مدرباً للاتفاق السعودي

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أعلن نادي الاتفاق السعودي، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.
وقال الاتفاق في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": هنا منبع الأساطير، يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق.
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وبعد اعتزاله في 2017 عقب مسيرة طويلة مع ليفربول ولوس أنجلوس الأميركي، أشرف البالغ من العمر "43 عاما" على تدريب المراحل السنية في ليفربول، ثم قاد فريق رينجرز الأسكتلندي في 2018 إلى 2021، وبعد ذلك تولى تدريب أستون فيلا الإنجليزي في الفترة بين نوفمبر 2021 حتى أكتوبر 2022.
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