النصر السعودي يتعاقد مع الكرواتي بروزوفيتش

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادما من صفوف إنتر ميلان الإيطالي بعقد يمتد حتى 2026.

ونجح النصر في التعاقد مع لاعب خط الوسط البالغ من العمر "30 عاما" رغم اهتمام برشلونة الإسباني باللاعب.

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وسيكون بروزوفيتش على موعد مع تجربة جديدة خارج الملاعب الأوروبية، بعدما بدأ في الدوري الكرواتي مع عدة أندية أشهرها دينامو زغرب، قبل الانتقال إلى إنتر ميلان في 2015.

وحقق الكرواتي مع منتخب بلاده المركز الثاني في كأس العالم 2018 بروسيا، والثالث في مونديال قطر 2022، إضافة إلى فوزه بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا "مرتين" والسوبر الإيطالي في مناسبتين أيضا مع إنتر، ولقب الدوري الكرواتي ثلاث مرات بقميص دينامو زغرب.