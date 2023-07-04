ثالث الصفقات.. اتحاد جدة يتعاقد مع جوتا

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أعلن اتحاد جدة، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع جواو بيدرو نيفيز الشهير بـ "جوتا"، قادما من سيلتك الأسكتلندي، بعقد يمتد لثلاثة أعوام.
ونشر النادي السعودي فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع عبارة: الاختيار المناسب في المكان المناسب.
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ويعد الجناح البرتغالي "24 عاما" ثالث صفقات الاتحاد بعد النجمين الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي.
وتدرج جوتا في المراحل السنية لنادي بنفيكا، وخاض تجربة مع بلد الوليد وبعدها تواجد مع سيلتك، ولعب عدة مباريات مع منتخبات المراحل السنية للبرتغال.
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