كويار ينتقل من الهلال إلى الشباب

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع لاعب خط الوسط الكولومبي غوستافو كويار قادما من صفوف الهلال، بعقد يمتد حتى 2026.

وأوضح النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن كويار اجتاز الفحوصات الطبية وجرت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق بالنمسا، على أن ينخرط في تدريبات الشباب، يوم الثلاثاء.

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وانتقل صاحب الـ "30 عاما" إلى الهلال في 2019 قادما من فلامنغو البرازيلي، ولعب مع الفريق الأزرق 125 مباراة.