اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كويار
الكولومبي في لقاء سابق مع الهلال

كويار ينتقل من الهلال إلى الشباب

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع لاعب خط الوسط الكولومبي غوستافو كويار قادما من صفوف الهلال، بعقد يمتد حتى 2026.

وأوضح النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن كويار اجتاز الفحوصات الطبية وجرت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق بالنمسا، على أن ينخرط في تدريبات الشباب، يوم الثلاثاء.

مادة اعلانية

وانتقل صاحب الـ "30 عاما" إلى الهلال في 2019 قادما من فلامنغو البرازيلي، ولعب مع الفريق الأزرق 125 مباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عيد استقلال أميركي مختلف.. ما علاقة بايدن؟ عيد استقلال أميركي مختلف.. ما علاقة بايدن؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط