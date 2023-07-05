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البرازيلي فيرمينو

الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو

العربية. نت
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أعلن نادي الأهلي السعودي، يوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو قادما من ليفربول الإنجليزي.

ونشر الأهلي فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ظهر خلاله صاحب الـ "31 عاما" مرتديا قميص الفريق.

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وانتهى عقد فيرمينو مع ليفربول في الأول من يوليو الحالي، بعدما خاض 362 مباراة شهدت تسجيله 111 هدفا ومساهمته في 79 هدفا، وحقق مع النادي 7 ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ولعب مهاجم الأهلي الجديد 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده البرازيل وفاز بكوبا أميركا 2019، علما بأنه بدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا عن طريق هوفنهايم الألماني بعدما قدم إليه من تومبينس البرازيلي.

وأصبح فيرمينو ثاني صفقة بارزة للأهلي بعد صعوده من الدرجة الأولى عقب حارس تشيلسي السابق إدوار ميندي.

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