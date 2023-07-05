الإعلان عن مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد.. الحائلي رئيساً

أعلن يوم الأربعاء مجلس إدارة شركة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي عن المؤسسة غير الربحية وانضمام الأعضاء الخمسة المرشحون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وأعلن الأسبوع الماضي عن مجالس إدارات مؤسسات أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي غير الربحية.
ويتكون مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد من الأعضاء السبعة وهم أنمار الحائلي وأحمد كعكي عن مؤسسة الاتحاد غير الربحية وخالد تميرك ومحمد بدر وصهيب جمجوم وعبدالله السالم وفارس الحجيلان مرشحو صندوق الاستثمارات السعودي.
ويحتوي مجلس إدارة شركة النادي على 7 أعضاء منهم 5 يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيما يعين لاحقا مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا وهو المسؤول عن إدارة شؤونه اليومية.
وتشرف الشركة تشرف على جميع شؤون النادي ومتابعة ومراقبة ما يتعلق به وتنسق مع المؤسسة غير الربحية لتحقيق التكامل بينهما، كما تتولى الشركة مهام مراقبة العمل وتحقيق معايير الأداء للعاملين فيها وتستهدف الارتقاء بشؤونه وتحقيق مستهدفاته الرياضية.
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