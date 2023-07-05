الغامدي رئيساً لمجلس إدارة شركة نادي أهلي جدة

اختير خالد الغامدي ونائبه خالد الهندي لعضوية مجلس إدارة شركة نادي الأهلي يوم الأربعاء كما اعتمدت أسماء المرشحون الخمسة عن صندوق الاستثمارات السعودي.
واعتمد الثنائي خالد الغامدي وخالد الهندي عن المؤسسة غير الربحية بينما تم ترشيح أسامة شاكر وأيمن الراشد وعبدالعزيز العنقري ومحمد بن لادن ومهند البليهد عن صندوق الاستثمارات السعودي.
ويحتوي مجلس إدارة شركة النادي على7 أعضاء منهم 5 يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيما يعين لاحقا مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا وهو المسؤول عن إدارة شؤونه اليومية.
وتشرف الشركة تشرف على جميع شؤون النادي ومتابعة ومراقبة ما يتعلق به وتنسق مع المؤسسة غير الربحية لتحقيق التكامل بينهما، كما تتولى الشركة مهام مراقبة العمل وتحقيق معايير الأداء للعاملين فيها وتستهدف الارتقاء بشؤونه وتحقيق مستهدفاته الرياضية.
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