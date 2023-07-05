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الهلال يبدأ استعدادته في النمسا

بن نافل رئيساً لمجلس إدارة شركة نادي الهلال

العربية.نت
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اعتمد مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عن المؤسسة غير الربحية يوم الأربعاء كما اعتمدت أسماء المرشحون الخمسة عن صندوق الاستثمارات السعودي.

وسيكون فهد بن نافل وسليمان الهتلان المنضمان إلى مجلس إدارة النادي عن المؤسسة غير الربحية بينما رشح صندوق الاستثمارات السعودي أسماء عبدالله العبد الجبار وعبدالمجيد الحقباني وفهد أبوحيمد وفهد الحقباني وياسر الداود لعضوية مجلس إدارة شركة النادي.

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ويحتوي مجلس إدارة شركة النادي على 7 أعضاء منهم 5 يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيما يعين لاحقا مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا وهو المسؤول عن إدارة شؤونه اليومية.
وتشرف الشركة تشرف على جميع شؤون النادي ومتابعة ومراقبة ما يتعلق به وتنسق مع المؤسسة غير الربحية لتحقيق التكامل بينهما، كما تتولى الشركة مهام مراقبة العمل وتحقيق معايير الأداء للعاملين فيها وتستهدف الارتقاء بشؤونه وتحقيق مستهدفاته الرياضية.

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