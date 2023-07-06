لويس كاسترو.. ثاني برتغالي يتولى تدريب الأسطورة رونالدو

سيكون لويس كاسترو مدرب نادي النصر الجديد ثاني برتغالي يشرف على الأسطورة كرستيانو رونالدو في مسيرته مع الأندية طوال 21 عاما بعد مواطنيهما جوزيه مورينيو والذي درب "سي آر 7" في 3 مواسم مع ريال مدريد.



وأصبح لويس كاسترو مدربا لنادي النصر السعودي يوم الخميس بعقد يمتد حتى 2025 ، إذ انضم إلى معسكر الفريق التحضيري المقام في ألغارف البرتغالية.



وكان جوزيه مورينيو أول برتغالي يدرب الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، إذ لعب الأخير تحت قيادة المدرب الشهير 164 مباراة سجل فيها 168 هدفا وتوجا سويا ببطولة الدوري 2011-2012 وكأس إسبانيا 2010-2011 والسوبر الإسبانية 2012-2013.



ويقود كرستيانو رونالدو خط المقدمة لنادي النصر منذ يناير الماضي عندما تعاقد معه الفريق العاصمي وخاض نصف موسم 2022 – 2023 الثاني من دوري روشن السعودي تحت المدربين الفرنسي رودي غارسيا والكرواتي دينكو يليشيتش.



وفي 21 عاماً خاضها رونالدو أشرف عليه عدة مدربين من جنسيات مختلفة منهم الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون والإنجليزي مايكل كاريك والهولندي إريك تن هاغ والفرنسيان زيدان ورودي غارسيا والكرواتي دينكو يليشتش والنرويجي أولي غونار سولشاير والروماني لازلو بولوني والنمساوي رالف رانغنيك والإسباني رافائيل بينيتيز والتشيلي مانويل بيليغريني.



وتعد المدرسة الإيطالية الأكثر إشرافا على كرستيانو رونالدو بعدما دربه كل من كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد وماوريسيو ساري وأندريا بيرلو وماسيميليانو أليغري في أعوامه الثلاث مع يوفنتوس.

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