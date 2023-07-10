جيسوس.. طارد ماريغا لسنوات في الإعلام واستبعده بعد 6 أيام

كشف جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي قبل أكثر من خمس سنوات، أنه لطالما أراد ضم اللاعب موسى ماريغا إلى صفوف فريقه السابق سبورتنغ لشبونة، وذلك عندما كان المهاجم المالي لاعبا في صفوف بورتو، قبل أن يتحقق حلم المدرب البرتغالي في الصيف الحالي، عندما جاء مدربا إلى الهلال، ولكن بعد مرور بضعة أيام من قيادة جيسوس للفريق الأزرق، قرر استبعاد ماريغا من المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وكان الهلال قد أعلن عن تعاقده مع جيسوس (68 عاما) لمدة موسم، ليعود إلى تدريب الفريق الأزرق بعد أن أشرف عليه في موسم 2018-2019 لمدة 6 أشهر تقريبا.

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وسرعان ما تولى المدرب البرتغالي زمام الأمور، وتوجه من بلاده إلى معسكر الهلال في النمسا للإشراف على استعدادات الهلال، ليجد اللاعب الذي أراد التعاقد معه قبل 5 سنوات متواجدا في صفوف النادي السعودي، وهو موسى ماريغا.

وبصورة مفاجئة، وبعد 6 أيام من قيادة تدريبات الهلال، قرر المدير الفني جيسوس مغادرة موسى ماريغا معسكر الفريق المقام في النمسا والعودة إلى الرياض، وذلك بقرار فني – حسب البيان الذي أصدره النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن يكمل ماريغا برنامجه التدريبي في مقر النادي بالسعودية.

قصة إعجاب جيسوس بالمهاجم ماريغا كشف عنها المدرب البرتغالي في مارس 2018، قبل مباراة القمة بين سبورتنغ لشبونة وبورتو، كان جيسوس مدربا لسبورتنغ والمالي مهاجما للفريق الآخر.

وقال حينها جيسوس في المؤتمر الصحافي الذي سبق اللقاء: لطالما أردت التعاقد مع ماريغا، إنه لاعب مميز حقا، لاعب أشرت إليه دائما.

وكان ماريغا قد بدأ مسيرته في الدوري البرتغالي في 2015، عندما انتقل إلى صفوف ماريتيمو قادما من الترجي التونسي، كما ارتدى قمصان أندية بورتو وفيتوريا غيماريش في البرتغال قبل وصوله إلى الهلال في 2021.

وخلال السنوات الأولى لماريغا في الدوري البرتغالي، لفت أنظار جيسوس الذي واجه المهاجم المالي في 9 مباريات، تفوق خلالها جيسوس على ماريغا في 4 مباريات، مقابل 3 تعادلات، وفوزان لفريق ماريغا، وسجل الأخير 4 أهداف أمام المدرب الحالي للهلال.

وأحرز ماريغا 25 هدفا مع الهلال في العامين الماضيين خلال 75 مباراة، وساهم في 7 أهداف، كما حقق مع الفريق الأزرق لقب الدوري السعودي وكأس الملك والسوبر السعودي إضافة إلى دوري أبطال آسيا والمركز الثاني والميداليات الفضية في كأس العالم للأندية.