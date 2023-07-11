"العربية" تجمع ثنائي اتحاد جدة بعد فراق 45 عاماً

أبدى ثنائي اتحاد جدة السويدي توماس شوبيرغ والألماني ثيو بوكير سعادتهما بالصفقات التي أبرمها الفريق في الصيف الحالي، بعدما ضم النادي السعودي الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة وكانتي من ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

وجمعت "العربية" الثنائي السابق لبطل الدوري والسوبر السعودي بعد فراق 45 عاما بعد آخر مباراة خاضاها سويا بقميص الاتحاد نهائيات سبعينات القرن الماضي.

مادة اعلانية

ووصف توماس شوبيرغ انتقاله إلى الاتحاد في 1978 بالرحلة الرائعة، مؤكدا أنه كان في غاية السعادة، بعدما تم عقد اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا للتوصل إلى اتفاق لضمه قبل مونديال الأرجنتين.

ووصف زميله السابق ثيو بوكير بالرجل الرائع، وأضاف: كانت هناك رغبة كبيرة لتطوير كرة القدم السعودية، لفت أنظاري العديد من اللاعبين المميزين في الفريق مثل المدافعين عيسى خواجي وأحمد الشهري، إضافة إلى التونسي نجيب غميض، وكان هناك عيسى حمدان، كان لدينا فريقا مميزا.

وبشأن خسارة الفريق برباعية نظيفة أمام الغريم التقليدي الأهلي في نهائي كأس الملك 1979، أبان: لم نستطع النوم بعد النهائي، كانت مباراة سيئة وفي غاية الصعوبة.

كما كشف الألماني ثيو بوكير أنه أصيب بخيبة أمل بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي، مشيرا إلى أنهم تعرضوا إلى ضغوط عالية في المواجهة، وشعر بالإحباط.

وأوضح النجم الألماني أن قيمة عقد انتقاله إلى نادي الاتحاد في تلك الفترة بلغت 300 ألف دولار، وواصل: كنت محظوظا باللعب لاتحاد جدة، كانت تجربة لا تصدق، وأنا سعيد بتعاقدات الأندية السعودية، وانضمام بنزيمة وكانتي إلى الاتحاد، وهو ما يؤكد أننا ذهبنا إلى دولة تهتم بكرة القدم وتطمح إلى التواجد في أعلى المراتب.

