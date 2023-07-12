الهلال يتعاقد مع الصربي الدولي ميلنكوفيتش-سافيتش

أعلن الهلال المنافس في دوري روشن السعودي يوم الأربعاء تعاقده مع الصربي سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش قادما من لاتسيو الإيطالي بعقد لمدة 3 مواسم.



وقال الهلال عبر حسابه على تويتر "أرواح نشأت على الذهب" ونشر مقطع فيديو قصير للاعب بقميص الفريق.



وسجل سيرجي ميلنكوفيتش-سافيتش تسعة أهداف في 36 مباراة مع لاتسيو بالدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.



ويُعد لاعب منتخب صربيا ثالث صفقات الهلال، وصيف بطل كأس العالم للأندية، في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع روبن نيفيز لاعب الوسط البرتغال من وولفرهامبتون والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.



وتعاقد الهلال مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ليعود إلى الفريق بعدما قاد الفريق في موسم 2018-2019 وحقق كأس السوبر لكنه أقيل بعد ستة أشهر.

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