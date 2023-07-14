الأربعاء.. قرعة كأس الملك 2023-2024

يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل 19 يوليو الجاري قرعة كأس الملك للموسم الرياضي 2023-2024 بالرياض.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمهم إلى مستويين حيث يضم المستوى الأول أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي لتكون أندية المستوى الأول على النحو التالي، الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، التعاون، الفتح، الاتفاق، ضمك، الطائي، الرائد، الفيحاء، أبها، الوحدة، الخليج، الأهلي والحزم.

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في المقابل يضم المستوى الثاني بقية أندية دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي والأندية الهابطة من دوري روشن للمحترفين وبطل دوري الدرجة الثانية وذلك على النحو التالي، الأخدود، الرياض، العدالة، الباطن، الفيصلي، العربي، الخلود، هجر، أحد، الجبلين، القادسية، العروبة، القيصومة، العين، جدة والنجمة.

يذكر أن النسخة الماضية من كأس الملك شهدت فوز الهلال باللقب بعد فوزه على الوحدة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.