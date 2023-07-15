الإعلان عن جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024

اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023 - 2024 وتم تحديد مواعيد المباريات للجولات الخمس الأولى من المسابقة، على أن يتم تحديد مواعيد الجولات المتبقية، بعد صدور قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يشارك بها عددًا من الأندية السعودية.

وتم تحديد جدول مباريات الدوري بناء على عدد من المعايير، حيث سيتم مراعاة أن تكون مباريات الدور الثاني انعكاساً لمباريات الدور الأول، وأن يستضيف كل فريق 8 مباريات كحد أدنى أو9 مباريات كحد أقصى في الدور الواحد، وألا يلعب الفريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج أرضه، ومراعاة الملاعب المشتركة لبعض الأندية في الجولتين الأخيرتين على أن يلعب كل فريق مباراة داخل الأرض وأخرى خارجه.

مادة اعلانية

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته الرابطة، فستنطلق الجولة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس بلقاء الأهلي والحزم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفي اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، سيلتقي فريقا الطائي وضمك، في حين سيستضيف الفيحاء نظيره الخليج بمدينة المجمعة الرياضية.

كما سيحل التعاون ضيفاً على نادي الفتح بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وسيستضيف الرياض الوحدة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وذلك في يوم الأحد الموافق الثالث عشر من الشهر ذاته.

وفي يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من أغسطس، يستقبل أبها نظيره الهلال على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ونادي الاتحاد سيحل ضيفا على الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالقصيم، وسيستضيف فريقا الاتفاق والشباب نظيريهما النصر والأخدود على ملاعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية، ومدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز.





















