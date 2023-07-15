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المنتخب السعودي تحت 19 عاماً يهزم السوري ويحرز ذهبية "الألعاب العربية"

العربية.نت
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توج المنتخب السعودي تحت 19 عاماً بذهبية دورة الألعاب الرياضية العربية في الجزائر بعد فوزه على المنتخب السوري بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشوط الأصلية 1-1.

وكان الفريقان سجلا هدفيهما في الشوط الأول من اللقاء عندما تقدم صهيب الزيد للمنتخب السعودي قبل أن يعدل مارديك مارديكيان النتيجة لسوريا وصولا إلى ركلات الترجيح التي حسمها حارس "الأخضر" الشنقيطي بالتصدي لركلتي ترجيح متتاليتين.

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وكان المنتخب السعودي افتتح البطولة بالتعادل مع المنتخب السوري بهدف لمثله ضمن المجموعة الثانية ليكرر النتيجة نفسها مع موريتانيا قبل الفوز الأول أمام فلسطين 2 - 1.

وفي ربع النهائي فاز المنتخب السعودي على مضيفه الجزائري بهدفين لهدف قبل أن يحسم الذهبية بركلات الترجيح أمام سوريا.

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