تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عزمها إطلاق استراتيجيّة التحوّل للدوري السعودي، والتي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام للدوري على المدى الطويل، وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي، ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.

وتتضمن الاستراتيجية وفقا لموقع الرابطة على الإنترنت عددًا من البرامج التطويرية، حيث كشفت الرابطة عن البدء في تنفيذ عدد من هذه البرامج التطويرية عبر ثلاثة مسارات رئيسية، وهي: تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وبرنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.​

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ويركز المسار الأول على تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، من خلال استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة، تستهدف تعزيز الخبرات التقنية والفنية للكوادر في الأندية الرياضية، وقياس مدى تطورها، وامتثالها لمعايير الرخص المحلية والآسيوية للأندية، إلى جانب الاستفادة من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

ويشمل المسار الثاني، تنفيذ برنامج "استقطاب نخبة اللاعبين"، والذي يهدف إلى رفع القيمة التجارية للدوري السعودي للمحترفين، وزيادة مستوى التنافسية، وجذب المستثمرين، إضافة إلى المساهمة في رفع مستويات اللاعبين السعوديين الشباب، وبناء جيل مميز في لعبة كرة القدم، من خلال الاحتكاك بأبرز النجوم العالميين، حيث يتم العمل في هذا المسار وفق سياسات محددة في إدارة عمليات الاستقطاب وانتقال اللاعبين إلى الدوري السعودي للمحترفين.​

كان مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أصدر قرارًا بتعيين مايكل إيمينالو كمدير لكرة القدم في الرابطة، وسيتولى مهام الإشراف على برنامج "استقطاب نخبة اللاعبين"، من خلال التنسيق مع الأندية لتحديد متطلباتهم واحتياجاتهم الفنية، بالإضافة إلى مسؤوليته عن توفير نهج مركزي لعمليات الانتقالات، ومساعدة جميع الأندية في الحصول على أفضل الخبرات لتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والاستدامة، إلى جانب تفعيل نظام اللعب المالي النظيف، ومتابعة الامتثال لمعايير الرخص المحلية والآسيوية.

كما تم وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، العمل على مسار ثالث يختص بتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك من خلال تخفيض "الحد الأدنى" لأعمار اللاعبين المشاركين في الدوري من (18) عامًا إلى (16) عامًا في الموسم المقبل 2023/ 2024، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المسار في موسم 2025/ 2026، بتخفيض أعداد اللاعبين المسجلين في الفريق الأول، ليصبح (25) لاعبًا بدلًا عن (35) لاعبًا، وتعويض ذلك بوجود (10) لاعبين تحت سن (21) عامًا، بما يسهم في تطوير اللاعبين الشباب في مختلف الأندية.​

وتأتي هذه الخطوات التطويرية من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وفق آلية محددة وتعاون مستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، نحو الوصول برياضة كرة القدم السعودية إلى مستويات عالية من الاحترافية والتطوير، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على الأصعدة كافة، وصولاً لتحقيق مستهدفات القطاع الرياضي ضمن رؤية السعودية 2030.

واوضح سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: لدى الدوري السعودي فرصة رائعة للمساعدة في تحقيق طموحات البلاد في كرة القدم، عبر هذه الاستراتيجية التي ترفع تطلعاتنا إلى توفير مستقبل مستدام وسيتم تقييمنا على أساسه، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمساعدة الأندية في تحقيق النجاح التجاري من خلال نماذج أعمال مدروسة. كما نسعى إلى تنفيذ الاستراتيجية الكاملة خلال الأشهر المقبلة.