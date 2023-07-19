كأس الملك.. الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام الجبلين

أسفرت قرعة كأس الملك لكرة القدم التي سحبت يوم الأربعاء عن مواجهة بين الهلال حامل اللقب مع الجبلين بينما سيلعب الوحدة وصيف البطل مع العروبة.



وحصد الهلال لقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه في مايو الماضي بتغلبه بركلات الترجيح 7-6 على الوحدة بعدما تعادل بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.



وأنهى الهلال موسم دوري السعودي للمحترفين في المركز الثالث بفارق 13 نقطة خلف الاتحاد الفائز باللقب والذي سيلتقي مع الخلود في دور 32 لكأس الملك.



وسيكون الوحدة، الذي أنهى الموسم في المركز 13 متقدما بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط، على موعد مع العروبة.



وسيلعب النصر، وصيف بطل الدوري بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام أُحد بينما سيلعب الباطن ضد الشباب والأهلي ضد العين.



وسيلعب القادسية ضد التعاون والاتفاق ضد جدة ضمن الدور ذاته.

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