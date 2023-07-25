النصر السعودي يتعادل مع باريس سان جيرمان

تعادل النصر السعودي دون أهداف مع باريس سان جيرمان في مباراة ودية لكرة القدم في اليابان شهدت مشاركة كريستيانو رونالدو وجلوس نيمار على مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء.

وشارك رونالدو في التشكيلة الأساسية وحاول أكثر من مرة هز الشباك وكان قريبا عندما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر من عبدالرحمن غريب وسددها مباشرة في المرمى، لكن جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان أنفذ المحاولة ببراعة.

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وسدد رونالدو أيضا ركلة خلفية مزدوجة لكنها جاءت خارج المرمى. وقدم مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر الجديد عرضا قويا وكاد أن يسجل بعدما توغل من منتصف الملعب لكنه سدد كرة أبعدها الدفاع.

واكتفى نيمار مهاجم سان جيرمان بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة خاضها العملاق الفرنسي دون وجود الثلاثي الهجومي الشهير.

وانتقل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، وقرر سان جيرمان استبعاد كيليان مبابي من معسكر اليابان بسبب إصراره على الرحيل بعد موسم واحد وعدم تمديد تعاقده الحالي.