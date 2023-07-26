الهلال يتعاقد مع الدولي البرازيلي مالكوم

أعلن الهلال السعودي يوم الأربعاء تعاقده مع الدولي البرازيلي مالكوم بعقد يمتد 3 مواسم قادماً من زينت سان بطرسبرغ الروسي.

وبات مالكوم رابع صفقات الهلال في فترة الانتقالات الصيفية بعد السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش.

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وبدأ مالكوم مشواره في كرة القدم مع كورنثيانز في بلاده ثم انتقل إلى بوردو الفرنسي ومنه نحو برشلونة الإسباني قبل أن يستقر في زينت الروسي منذ صيف 2019.

وعرف مالكوم الذي يحمل الجنسية الروسية، الاستدعاء الدولي الأول في 2018 عندما اختاره المدرب تيتي في القائمة التي سافرت إلى السعودية عام 2019 دون أن يلعب، بينما لعب مباراته الدولية الأولى مطلع العام الجاري.