جماهير كرة القدم تترقب ظهور بنزيمة وكانتي أمام الترجي

ستتوجه أنظار مختلف جماهير كرة القدم حول العالم نحو الطائف غرب السعودية لمشاهدة المباراة الأولى لكريم بنزيمة ونغولو كانتي نجمي اتحاد جدة عندما يلاقي الأخير الترجي التونسي في الجولة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم الخميس.
وتنطلق بطولة كأس الملك سلمان يوم الخميس بمشاركة 16 نادياً مقسمة على 4 مجموعات يتأهل منها المتصدر والوصيف من كل مجموعة، بينما يحصل الفائز على الجائزة المالية البالغة 6 ملايين دولار.
وتعاقد اتحاد جدة، بطل دوري روشن السعودي الموسم الماضي مع كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد السابق والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي ومواطنه نغولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي اللندني وبطل كأس العالم 2018، بالإضافة إلى البرتغالي جوتا من سيلتك الأسكتلندي، فيما عزز صفوفه بسلطان الفرحان لاعب الرائد وصالح العمري من أبها.
وفي المقابل، فشل الترجي بالفوز ببطولة الدوري التونسي وخسر نهائي كأس تونس أمام الأولمبي الباجي وودع دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي لينهي موسمه برصيد أبيض من البطولات.
وتقام في ذات المجموعة مباراة الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي.
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