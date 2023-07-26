رئيس بايرن ميونخ يؤكد مفاوضات النصر وماني

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أكد هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء وجود مفاوضات بين نادي النصر السعودي ونجم الفريق السنغالي ساديو ماني النادي بشأن انتقال محتمل.
وذكر هاينر على هامش زيارته لحاكم طوكيو: تم إبلاغ بايرن بشأن هذا. ولكنها ما زالت مفاوضات مبدئية، لذلك يجب علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث.
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ووفقا لصحفية "بيلد" فإن ممثلي النصر سيلتقون مع ممثلي ماني في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
ويتواجد بايرن حاليا في اليابان لخوض معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد، وكذلك النصر الذي لعب يوم الثلاثاء مباراة ودية مع باريس سان جيرمان وسيلعب مع إنتر ميلان يوم الخميس. وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي قادماً من ليفربول الإنجليزي الذي أمضى في صفوفه 6 مواسم.
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