هيندري وديمبلي يعززان صفوف الاتفاق

أعلن نادي الاتفاق يوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع الدولي الأسكتلندي جاك هيندري، والفرنسي موسى ديمبلي بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي.
ويعد هيندري أولى صفقات الاتفاق الأجنبية في الصيف الحالي بعدما عين الإنجليزي ستيفن جيرارد مدربا للفريق الأول بعد تجربتين مع رينجرز الاسكتلندي وأستون فيلا الإنجليزي.
بدأ هيندري، 28 عاما، مسيرته الاحترافية في بارتيك ثيسل الأسكتلندي وتنقل منه إلى عدد من الأندية الإنجليزية مثل ويغان وإم كي دونز قبل أن يعود إلى أسكتلندا في صفوف سلتيك لتعقبها عدة تجارب خارجية مثل كلوب بروج البلجيكي وكريمونيزي الإيطالي.
وسيقود الفرنسي ديمبلي، 27 عاما، هجوم نادي الاتفاق الموسم المقبل، وهو الذي صنع اسمه مع سلتيك الأسكتلندي بعد عامين قضاها في فولهام الإنجليزي ليخوض عدة تجارب لاحقا في ليون الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني.
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